Nur einmal im Jahr: Kleine Nudeln zum Prångengehen

Große Prozession und Segen fürs ganze Land in Klagenfurt

Unter dem Baldachin präsentiert am Donnerstag, 8. Juni, in Klagenfurt Bischof Josef Marketz die Monstranz: Nach der Festmesse am Domplatz zieht die Prozession in den Landhaushof, wo der Bischof den Segen an Land und Stadt spenden wird.