Von Metnitz auf Lussari: Eine Etappe nur in Socken

Fünf Priester hörten eins die Beichten der Metnitztaler

Bis 1914 waren die Metnitzer alljährlich nach Italien gepilgert. Die von Chronist Sylvester Wietinger aufgezeichneten Schlafstätten und die Wallfahrtsordnung liegen noch vor. Am Pfingstsamstag um halb vier Uhr in der Früh hatte die Wallfahrt in Kärntnerisch-Laßnitz begonnen. Auf Lussari wurde “von halb vier Uhr früh bis halb sechs Uhr von fünf Priestern Beicht gehört".