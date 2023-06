Mehrere Verletzte bei Fahrradunfällen in Innsbruck

Dass der Sommer nun endlich da ist, erkennt man leider auch an der steigenden Anzahl der Fahrradunfälle, so kamen in Innsbruck am Freitag, 2. Juni, gleich mehrere Radler und Radlerinnen zu Sturz. Eine Einheimische (27) fuhr mit ihrem Fahrrad entlang der Museumsstraße in Richtung Westen. Um eine andere Fahrradfahrerin zu überholen, wollte sie nach links ausweichen, doch rutschte sie über eine Abschrägung des Fahrstreifens aus und stürzte. Zeitgleich verletzte sich die andere Radfahrerin aufgrund des Sturzes der 27-Jährigen, wie es seitens der Polizei heißt, verließt aber ohne Austausch der Daten die Unfallstelle. Eine Zeugen war es schließlich, die bei der Polizei Anzeige erstattete.