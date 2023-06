Titelshowdown geht in die nächste Runde

Meister Stripfing kann auch das letzte Spiel in der Ostliga gewinnen und in der Regionalliga Mitte überschlagen sich die Ereignisse. Leader Leoben schafft in der 96. Minute den Siegestreffer und auch die LASK Amateure gewinnen. Somit geht der Titelkampf in die nächste Runde. Alles zu sehen bei uns in der Sendung der 3. Liga.