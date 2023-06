Nur Hund überstand Kreuzungscrash unversehrt

Mit seinem Mopedauto war am Donnerstag ein 55-Jähriger aus Stadl-Paura auf der Almeggerstraße in Bad Wimsbach-Neydharting unterwegs. Er wollte bei der Kreuzung mit der L 1312 weiter nach links in Richtung Steinerkirchen an der Traun abbiegen. Zum selben Zeitpunkt kam von dort eine 46-Jährige mit ihrem Auto daher. Sie wollte nach Bad Wimsbach-Neydharting fahren. Ihr elfjähriger Sohn saß am Beifahrersitz, der Familienhund auf der Rückbank.