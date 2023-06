Illegales Pokern ist förmlich explodiert

Für das „terrestrische“, das Pokern direkt am Tisch also, kam es aber noch deutlich schlimmer. Denn mit Jahresbeginn endeten die Übergangsfristen für private Anbieter – alle mussten schließen. Es blieben nur mehr die Spielbanken von Casinos Austria und das Onlineangebot der Österreichischen Lotterien mit „win2day“ als legale Art, sich dem Glücksspiel mit den 52 Karten des sogenannten anglo-amerikanischen Blattes – die am häufigsten gespielte Variante – zu widmen.