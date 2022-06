Online-Poker: Verluste 30 Jahre lang rückforderbar

Der Verfassungsgerichtshof schloss sich der bisherigen höchstgerichtlichen Judikatur an und lehnte einen Individualantrag auf Aufhebung näher bezeichneter Bestimmungen des Glücksspielgesetzes betreffend „Poker“ ab, so die Anwaltskanzlei Gottgeisl & Leinsmer am Sonntag in einer Aussendung. Damit sei die Europarechtskonformität des heimischen Glücksspielgesetzes neuerlich bestätigt worden.