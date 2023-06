Gegen sexuelle Belästigung: „Luisa“ auch am Campus

Frau in Luisa-Lokal wurde im Feber nicht geholfen

In 60 Grazer Lokalen und Schwimmbädern ist das bereits Usus. Man erhalte viel positives Feedback, meint Mastnak. Was sie zum Fall einer jungen Frau sagt, die man im Feber in einem Luisa-Lokal nicht ernst nahm? „Es ist der uns einzig bekannte Fall.“ Der externe Veranstalter hätte nicht Bescheid gewusst. Man nehme es aber sehr ernst: Mit Infos und weiteren Schulungen wirke man entgegen.