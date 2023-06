Trick mit Klebefäden: Trio in Wien gefasst

Koordinierter Zugriff

Die LKA-Gruppe Kremser sammelte monatelang Beweise, die EGS nahm koordinierte Streifentätigkeiten und Observationen in den betroffenen Gebieten auf. Durch diese Ermittlungen konnten die Aufenthaltsorte der drei Georgier im Alter von 28, 31 und 36 Jahren ausgeforscht werden. Bei einem koordinierten Zugriff wurde das Trio am vergangenen Sonntag zeitig in der Früh in seiner Unterkunft festgenommen.