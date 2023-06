Wie Salzburgs Elf der Zukunft aussehen könnte

Konate und Gloukh drängen ins Rampenlicht

Umbrüche sind an der Salzach nichts Neues, weshalb man diesem auch heuer gelassen entgegenblickt. So rücken neue Spieler ins Rampenlicht – allen voran Konate und Gloukh, die im Frühjahr bereits die eine oder andere Talentprobe abgaben. Fernando wird, die nötige Fitness vorausgesetzt, eine deutlich größere Rolle einnehmen als in der Seuchensaison 2022/23, wo er über Monate zum Zuschauen verdammt war. Das Treuebekenntnis, das Pavlovic in der „Krone“ abgab, wurde von Klub und Fans wohlwollend aufgenommen, der Serbe ist auch in der kommenden Saison als Schlüsselspieler fest eingeplant.