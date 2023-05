Salzburgs Titelparty: Die besten Bilder

Zum zehnten Mal in Folge durfte Red Bull Salzburg am Sonntagabend den Meisterteller der Fußball-Bundesliga in die Höhe strecken. Vor 15.233 Zuschauer in der Red Bull Arena versuchten sich davor die Klagenfurter Gäste als Partyschreck, der erfolgreiche Titelverteidiger konnte aber dank starker zweiter Halbzeit mit positiver Stimmung gleich zur Meisterfeier am übergehen. Wir haben die besten Bilder von der Feier nach dem Spiel zusammengestellt.