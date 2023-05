253 Kinder warten auf einen Platz für Therapie

Neben dem Linzer Uniklinikum betreut auch das Krankenhaus in Vöcklabruck junge Menschen mit psychischen Krankheiten – allerdings nur mit Ambulanz und Tagesklinik. Eine Besonderheit in diesen Zeiten: „Wir sind dort personell gut besetzt“, sagt Jutta Oberweger, Pressesprecherin der Gesundheitsholding. Alle zwölf tagesklinischen Plätze in Vöcklabruck seien in Betrieb.