Lehrling sucht Lehrling: Top-10-Betrieb Leiner

Was wir bei unserem Besuch bei Leiner deutlich sehen konnten: Das traditionsreiche Möbelhaus hat eine Vielzahl an Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten, von der Bürolehre über den Verkauf bis zur Lagerlogistik. Wobei der Verkaufsbereich der lukrativste Sektor im Unternehmen ist, wie krone.tv-Reporterin Sarah Jahn abschließend in Erfahrung bringt. An einer Lehre bei Leiner Interessierte erwartet jedenfalls abwechslungsreiches Arbeiten, die Möglichkeit gutes Geld zu verdienen und natürlich auch Aufstiegsmöglichkeiten - vom Sortimentsverantwortlichen über den Bereichsleiter bis zum Geschäftsleiter.