Patientenverfügung: Selbst bestimmen bis zuletzt

Im Interview zum 80. Geburtstag mit Conny Bischofberger lässt Fernseh-Ikone Chris Lohner mit ihrer Sterbe-Absicht aufhorchen. An die Beatmungsmaschine angehängt auf der Intensivstation. Wenn das eigene Leben nur verlängert, aber nicht mehr gerettet werden kann, steht für viele fest: „Das möchte ich für mich nicht“. Seinen Willen in einer Situation zu äußern, in der man dazu nicht in der Lage ist, geht aber nur auf eine Art und Weise.