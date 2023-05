Nach Unfall: Liebes-Botschaft von PSG-Spielerfrau

Pferd erwischte ihn am Kopf

Sergio Rico erlitt am Sonntag bei einem Reit-Unfall in seiner Heimat Andalusien ein Schädel-Hirn-Trauma. Das Pferd war ihm durchgegangen, hatte den Ersatzkeeper von PSG abgeworfen und danach am Kopf getroffen. Mit dem Helikopter wurde er in ein Spital in Sevilla geflogen, wo er auf der Intensivstation künstlich beatmet wurde. Sein Zustand war ernst, soll inzwischen aber zumindest stabil sein.