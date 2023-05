Behörden verdächtigen vom Zug getöteten Bären

Zwei Schafe, die vor gut zwei Wochen tot in Bayern gefunden worden waren, sind von einem Bären gerissen worden und nicht wie zuerst angenommen von einem Wolf. Beim genetischen Abgleich wurde die DNA eines Braunbären nachgewiesen, teilte das Bayerische Landesamt für Umwelt am Dienstag in Augsburg mit. „Im Austausch mit dem Naturhistorischen Museum in Wien wird derzeit geklärt, ob es sich um den am 23. Mai 2023 im Salzburger Land von einem Zug überfahrenen Bären handelt.“