Vergewaltiger muss hinter Gitter

Von Richter Martin Mitteregger zu den Vorwürfen befragt, mimt der Angeklagte das Unschuldslamm: „Wir hatten eine gute Ehe. Der einzige Grund, weshalb sie die Scheidung wollte, war, dass sich mein Vater zu viel in unser Leben eingemischt hatte. Alles, was sie sagt, ist eine Lüge. Sie will mich vor den Kindern schlecht machen und ihnen das Gefühl geben, ich sei kein guter Vater." Doch Zeugen belasten den Angeklagten schwer. Am Ende ist sich der Schöffensenat in der Schuldfrage einig. Das Urteil: Dreieinhalb Jahre Haft und 4000 Euro Schmerzensgeld an das Opfer. Der Verurteilte will dagegen berufen.