Ab 13 Uhr LIVE: Julia Grabher gegen Arantxa Rus

„Alles ist noch so viel größer“

Gestern schlug sie sich erstmals auf einem der Plätze der Hauptanlage ein. „Die Verhältnisse hier sind doch schneller als in Rabat“, zieht sie einen Vergleich mit dem Turnier, bei dem sie in der Vorwoche ihr erstes WTA-Finale erreicht hat. Überhaupt ist hier alles anders. „Alles ist noch so viel größer als bei anderen Turnieren, selbst im Vergleich zu den Masters. Es sind viel mehr Leute, man erhält viel mehr Aufmerksamkeit von allen Seiten“, schildert Julia ihre Eindrücke.