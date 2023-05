„Eineinhalb Jahre lang nicht richtig gearbeitet“

„Immer eingeredet“

Man muss sich weiter in Geduld üben und realisieren, dass Thiems Comeback in Wahrheit erst mit dem Trainerwechsel zu Benjamin Ebrahimzadeh (großes Bild unten) richtig angefangen hat. „Ich habe eineinhalb Jahr lang nicht richtig gearbeitet“, war Dominic nach seiner Niederlage gegen Pedro Cachin selbstkritisch. Erst vor sechs Wochen begann er, wieder die richtige Einstellung an den Tag zu legen. „Ich habe mir immer eingeredet, dass ich mit 100 Prozent trainiere, aber wirklich gemacht habe ich es erst in den letzten sechs Wochen.“ So wenig Arbeit reicht freilich nicht, um bei Grand Slams weit zu kommen. Doch Thiem ist sicher, dass der Weg zumindest endlich stimmt.