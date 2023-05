Ofner steht erstmals in zweiter French-Open-Runde

Satz zwei ging in den Tiebreak

Danach vergab Ofner in zwei Games seines Gegners nicht weniger als sechs Breakbälle, erst zum 6:5 gelang dem Steirer das Break. „Aber dann sind mir die Nerven eingeschossen“, gab er zu und so seinen Aufschlag mit zwei Doppelfehlern erneut ab. Im Tiebreak führte Ofner rasch 4:0, doch auch da wurde es noch eng. Mit dem zweiten Satzball zum 8:6 stellte er dennoch auf 2:0 in Sätzen. Das war die Vorentscheidung. Mit dieser Führung im Rücken spielte Ofner befreit auf, holte sich Satz drei mit 6:2.