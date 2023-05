Bresnik: Thiem? „Wie nach einem Jahr Tiefschlaf“

Mit seiner Aussage, „eineinhalb Jahre lang nicht richtig gearbeitet zu haben“, bestätigte Thiem Ex-Coach Günter Bresnik. Dieser befand: „Bei Dominic ruhen noch die Schläge. Der Aufschlag ist so gut wie früher. Aber alles, was in Bewegung geschieht, sind komplizierte motorische Abläufe. Das ist, wie wenn man jemand aus einem Jahr Tiefschlaf holt. Der kann auch nicht gleich wieder gehen. Für mich war Dominic praktisch drei Jahre nicht auf der Tour.“ Bresnik hat kein Verständnis, dass es so weit kam. „Wie kann man mit dem Tennis so abstürzen? Eigentlich war Dominic ein Spieler, der kaum an der Nummer eins vorbeifahren konnte. Wenn dann nach 17 Jahren so ein Abbruch kommt, ist das sehr enttäuschend.“