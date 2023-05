Mehrere Hubschraubereinsätze über Pfingsten in NÖ

Für die Bergrettung war das Pfingstwochenende in Niederösterreich bislang sehr einsatzreich. Alleine an der Rax wurde in Summe dreimal ausgerückt. Sonntagabend musste ein Kleinkind (1) auf der Rax in Niederösterreich per Hubschrauber abtransportiert werden. Das Mädchen hatte sich nach Angaben der Bergrettung übergeben und an Kopfschmerzen gelitten.