NÖ: Vermisster Bergsteiger tot aufgefunden

Ein abgängiger 45-Jähriger ist am Samstag tot im Ötschergebiet im Raum Mitterbach am Erlaufsee in Niederösterreich aufgefunden worden. Der Mann dürfte beim Besteigen des Rauhen Kammes abgestürzt sein, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit.