John Neumeier macht Oper: Seit jeher übertrifft John Neumeier gängige Erwartungen, indem er sich als Künstler nicht allein auf die Rolle eines Choreografen festlegen lässt. Mit der Premiere von Christoph Willibald Glucks „Orphée et Eurydice“ an der Lyric Opera Chicago übernahm er 2017 erstmals in den USA eine Opernregie in Kombination mit Choreografie sowie Bühnenbild, Kostüm- und Lichtdesign - und ermöglichte so eine ungeahnte Verschränkung der Kunstsparten Ballett und Oper. In seiner Fassung von „Orphée et Eurydice“ - er hat die französische Fassung von 1774 gewählt, in der fast nichts aus der Wiener Version von 1762 fehlt, die aber durch lange Ballett-Szenen bereichert ist - überführt John Neumeier die klassische Opernhandlung in die Ballettwelt der Gegenwart. Seine moderne Adaption des Handlungsgerüsts ist von Glucks Idee inspiriert, menschliche Emotionen intuitiv erfahrbar zu machen: „Wir alle haben Verlusterfahrungen gemacht - auch wenn sie nicht die Dimension des Wahnsinns erreichen, wie sie meiner Ansicht nach in ‘Orphée‘ gezeigt werden.“