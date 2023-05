Statue von Leopoldsbrunnen fehlt nun ein Arm

Statue krachte in Brunnen

In der Nacht auf Sonntag haben wieder dreiste Vandalen am geschichtsträchtigen Brunnen am Rennweg zugeschlagen. Die Unbekannten dürften die Neptunstatue zwischen 19 Uhr am Samstagabend und 8 Uhr Sonntagfrüh vom dortigen Sockel heruntergerissen haben. „Dabei sind vermutlich durch den Sturz in den Brunnen das rechte Bein sowie der rechte Arm abgebrochen“, heißt es seitens der Polizei.