Ein Feuerwerk des Motorsports in Spielberg erleben

An diesen drei Tagen werden wir zehn Rennserien feiern, die den Motorsport geprägt haben. Vom Alfa Revival Cup bis zur Tourenwagen Golden Ära - wir bieten ein Feuerwerk der Motorsportgeschichte. Ein besonderes Highlight: Die Gruppe C. Diese legendären Sportwagen haben in den 80er-Jahren für Furore gesorgt. Und als Sahnehäubchen treffen Sie Motorsport-Legenden wie Hans-Joachim Stuck, Timo Glock, Marco Werner und Leopold Prinz von Bayern.