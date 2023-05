Steirische Leitbetriebe bauen 125 Mitarbeiter ab

Kurzarbeit derzeit kein Thema

Kurzarbeit ist wegen der aktuellen gesetzlichen Regelungen erst wieder im Herbst möglich. „Daher müssen wir leider schweren Herzens circa 50 Stellen abbauen“, sagt Geschäftsführer Thomas Braschel. Sobald sich der Markt entspannt hat, will man die Personen wieder einstellen. An den Investitionen in die Produktion und an der Sortimentserweiterung hält Gaulhofer trotz des schwierigen Umfelds fest.