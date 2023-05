Klepeisz mit Ulm im Halbfinale der deutschen BBL

„Wenige haben an uns geglaubt“

Ulm, Siebenter nach dem BBL-Grunddurchgang, sei „als krasser Außenseiter in die Serie“ gegen die zweitplatzierten Berliner gegangen, erinnerte Klepeisz. „Wenige haben an uns, aber die Mannschaft hat an sich geglaubt.“ Jetzt gehe es darum, „dass wir so schnell wie möglich regenerieren“. Bereits am Sonntag startet die „Best-of-five“-Halbfinalserie bei FC Bayern München Basketball. Die Ulmer sind wieder Außenseiter.