Salzburg steht Stau-Wochenende bevor

Abfahrtssperren treten in Kraft

Mit dem Pfingstwochenende treten die Abfahrsperren auf der A 10 im Land Salzburg in Kraft. Fahrzeuge ohne Reiseziel in Österreich bzw. dem Land Salzburg dürfen demnach dieses Jahr ganztägig, das heißt von 0 bis 24 Uhr, nicht von der Autobahn abfahren. Das Verbot gilt von Freitag, 26. Mai bis einschließlich Montag, 29. Mai. Betroffen ist auch die Abfahrt Altenmarkt auf die B320 Ennstal Straße.