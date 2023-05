Goldfish: Neue Route am Meru Peak in Indien

Auch in diesem Jahr schien die Expedition unter einem schlechten Stern zu stehen. Doch trotz anhaltend widriger Wetterbedingungen behielten die drei Alpinisten ihr Ziel stets im Blick. Die zahlreichen Neuschneefälle in großer Höhe hatten allerdings auch einen Vorteil: Das Team konnte den Zustieg mit Tourenski absolvieren und sparte sich so viel Energie. Der Zustieg von Camp 1 auf das Camp 2 war jedoch mit zunehmender Dauer lawinengefährdet. Der stark abgeschmolzene Gletscher erschwerte den Zustieg auf den Pass, welcher direkt unter dem Camp 2 liegt. Die Wegfindung durch das Spalten-Labyrinth gestaltete sich anspruchsvoll.