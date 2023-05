Studenten dürfen Angehörige nicht mehr nachholen

Ausländische Master-Studenten in Großbritannien sollen künftig ihre Angehörigen nicht mehr ins Land nachholen dürfen. Entsprechende Visa werden ab dem 1. Jänner 2024 nicht mehr vergeben, teilte die Regierung in London am Dienstag mit. Mit der Maßnahme soll die Zahl der legalen Einwanderer gesenkt werden. Diese war in den vergangenen Jahren trotz Brexits und entgegen dem Wunsch der Regierung in London weiter gestiegen.