Sabitzer könnte bald gemeinsam mit Neymar kicken

Will ihn PSG loswerden?

Unterdessen bahnt sich eine andere, vermutlich noch spektakulärere, Personalangelegenheit den Weg an die Fußball-Weltöffentlichkeit. Kein Geringerer als Zauberdribbler Neymar wird mit United in Verbindung gebracht. Seinem aktuellen Verein PSG wurde zuletzt mehrfach zumindest unterstellt, den Brasilianer mit Saisonschluss verkaufen zu wollen. Und die französische „L‘Equipe“ will jetzt auch einen potenziellen Abnehmer gefunden haben: Manchester United.