Ilzer? „Gehe davon aus, dass er in Graz bleibt“

Mit Siebenhandl, Ljubic und Ingolitsch stehen drei Abgänge fest. Was sind die nächsten Baustellen?

Bei Borkovic sieht es für eine Leihe gut aus, auch Okonkwo gefällt es in Graz, hier reden wir mit Arsenal. Bei Ajeti müssten wir die Kaufoption ziehen, da gibt es auch andere Möglichkeiten. Beim Rest haben wir alles in der Hand, da würden wir wenn auf unmoralische Angebote reagieren. Ein bisserl was muss man verändern, um die Dynamik hochzuhalten.