Teamchef Christian Ilzer? „Wenn ich älter bin ...“

Im Profi-Fußball herrscht ständig Druck, wie gehen Sie damit um?

Vor dem Cup-Finale habe ich keine Sekunde an den Pokal gedacht. Ich war darauf fokussiert, die Mannschaft perfekt vorzubereiten. Was braucht sie noch und dergleichen. Wenn man in anderen Kanälen denkt, kommt Druck nicht so zur Geltung. Es kommt darauf an, wie man Dinge im Kopf aufbereitet.