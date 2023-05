Wechsel nach Deutschland? Jetzt spricht Ilzer

„Es ist wirklich komplett aus der Luft gegriffen“

Kontakt mit der Eintracht gab also keinen. „Es ist wirklich komplett aus der Luft gegriffen und interessiert mich im Moment gar nicht“, so Ilzer. Nach dem Cup-Triumph in der vergangenen Woche durfte er mit den Grazern das nächste Erfolgserlebnis feiern: Am Sonntag gab’s in der Liga einen 2:1-Erfolg bei der Wiener Austria.