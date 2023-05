„Thor“-Schauspieler Ray Stevenson gestorben

In dritter Staffel der Serie „Das Boot“ zu sehen

Im vergangenen Jahr war Stevenson als Marine-Offizier Jack Swinburne in der dritten Staffel der deutschen Serie „Das Boot“ zu sehen. Zuletzt war er laut dem Branchenmagazin „Deadline“ als Hauptdarsteller für das Historiendrama „1242: Gateway to the West“ gecastet worden.