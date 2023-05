Drei Neue stellen sich den Bürgermeisterwahlen

Das höchste Amt im Ort wechselte in Krispl am Montagabend den Inhaber. Andreas Ploner (ÖVP) trat zurück und übergab das Zepter an Parteifreund Martin Wallmann (49). Der ÖVP-dominierte Gemeinderat konnte selbst einen neuen Bürgermeister aus seiner Mitte wählen, da es bis zur nächsten Wahl nur noch weniger als ein Jahr dauert.