Norwegen feierte WM-Sensationssieg gegen Kanada

Norwegen hat am Montag bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland für die bisher größte Überraschung gesorgt. Die Skandinavier feierten in Gruppe B in Riga gegen Vizeweltmeister Kanada einen 3:2 (1:0,1:1,0:1,0:0,1:0)-Sieg nach Penaltyschießen.