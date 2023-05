Griechenland: Konservative klar vor Linkspartei

Bei der Parlamentswahl in Griechenland liegt ersten Prognosen zufolge die konservative Regierungspartei Nea Dimokratia (ND) von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis in Führung. Die ND kommt demnach auf 36 bis 40 Prozent, die linkspopulistische Syriza-Partei von Ex-Regierungschef Alexis Tsipras auf 25 bis 29 Prozent. Damit würde Griechenland vor einer ungewissen Regierungsbildung stehen (siehe Video oben).