Die Bundeskanzler-Tanne steht im Waldviertel

42 Fußballfelder Wald gepflanzt

Fast 76.000 Bäume pflanzte man bereits – das entspricht einer Fläche von 42 Fußballfelder. „Unsere Wälder leiden an den Folgen des Klimawandels. So mussten in Österreich 20.000 Hektar abgeholzt werden. Tendenz stark steigend“, skizziert Viktoria Hutter von der Initiative die dramatische Situation. Oft haben Waldbesitzer nicht mehr die Kraft, die immensen Flächen aufzuforsten. An 72 Aktionstagen haben das deshalb seither etwa 1000 Freiwillige getan.