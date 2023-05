So feierte Manchester City den Titel vor dem TV

„Werde das nie vergessen“

„Das ist eine Saison gewesen, die ich nie vergessen werde“, meinte Gündogan. Denn er weiß: Sogar das Triple ist heuer möglich. Am 3. Juni geht es im FA-Cup-Endspiel gegen den Lokalrivalen Manchester United. Eine Woche später steigt in Istanbul das Finale der Champions League, in dem Inter Mailand wartet.