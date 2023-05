Meistertitel für ManCity der 1. Schritt zum Triple

In Manchester löste der fünfte Premier-League-Triumph in sechs Jahren zunächst nur verhaltene Euphorie aus. Zum Etihad-Stadion, wo ein riesiges „Premier League Champions“-Banner ausgerollt worden war, kamen am Samstagabend im Vergleich zu den Vorjahren nur wenige City-Fans, um mit Vereins-Flaggen und blauen Pulver-Kanonen zu feiern. Vielleicht, weil die Meisterschaft - so zumindest die Hoffnung - nur der Auftakt für das Triple ist, das die „Citizens“ als zweites englisches Team nach ManUnited gewinnen können.