Dieser neue BMW bringt einen Hauch Ferrari FF mit!

BMW will damit an das BMW 328 Touring Coupé, das 1940 das Langstreckenrennen Mille Miglia gewann, erinnern, tatsächlich denkt man aber eher an den BMW Z3, der seinerzeit auch als Coupé angeboten wurde - was wiederum die Hoffnung auf ein Serienmodell nährt. Man ist als BMW-Fan heutzutage ja schon dankbar, wenn die Nieren eine überschaubare Größe haben. Und wenn dann noch die Linien und Proportionen so gut passen, dann, ja dann …