Dritte Niederlage in Serie - Lakers vor dem Aus

Den Los Angeles Lakers um die Stars LeBron James und Anthony Davis droht in den NBA-Play-offs nach der dritten Niederlage das Aus. Gegen die Denver Nuggets kassierte der NBA-Rekordmeister am Samstag beim 108:119 die erste Heimniederlage dieser Play-off-Saison. Damit liegen die Lakers in der „best-of-seven-Serie“ nun 0:3 hinten. Sie könnten deshalb bereits in der Nacht auf Dienstag im vierten Finalspiel der Western Conference ausscheiden.