Floridas Gouverneur DeSantis will Präsident werden

Machtkampf mit Disney

DeSantis hat in den vergangenen Monaten mit seiner erzkonservativen Politik für Schlagzeilen gesorgt. So wurden etwa Diversitätsprogramme an staatlichen Universitäten in Florida abgeschafft und Schwangerschaftsabbrüche weitgehend verboten. Darüber hinaus liefert sich der Gouverneur einen Machtkampf mit dem Unterhaltungskonzern Disney, der in dem US-Bundesstaat zu den einflussreichsten Unternehmen gehört. DeSantis unterzeichnete Anfang Mai ein Gesetz, das einem Kontrollgremium weitreichende Befugnisse bei den Ausbauplänen des Themenparks Walt Disney World in Orlando einräumt.