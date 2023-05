Allrounder soll den Enten unter die Flügel greifen

Kurz vor Ende dieser Frist folgte die Bestätigung: Mit Trevin Howard holen die Mozartstädter einen Allrounder an Bord. Der Mann aus dem US-Bundesstaat West Virginia hat in Europa schon einige Stationen hinter sich, war unter anderem in Ungarn, Deutschland und Island tätig. Was auffällt: Der 24-Jährige agierte meist als Wide Receiver, Running Back oder Quarterback in der Offensive.