„Vor dem Publikum zu spielen, ist ein Wahnsinn“

„Unsere Coaches bereiten uns immer top auf die Spiele vor. Es liegt dann nur mehr an uns, den Gameplan auch umzusetzen“, richtet Florian Gombotz, Defensive End der TU, sein Lob in Richtung der Seitenaus-Linie. Von Beginn an zauberten die Finalisten vom Vorjahr eine solide Leistung auf den Simmeringer Rasen, bis zum Spielende schien der Triumph außer Gefahr, das Halbfinal-Ticket haben die Robots somit fix in der Tasche.