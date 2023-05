SPÖ-Blockade: Wem sie nützt und wem sie schadet

Es ist das politische Aufregerthema der vergangenen Tage: Die SPÖ hat im Nationalrat eine Blockade angekündigt. Sie will wichtigen Gesetzen, für die es eine Zweidrittelmehrheit braucht, ihre Stimmen nicht geben. So wollen die Sozialdemokraten erzwingen, dass die türkis-grüne Opposition in den Markt eingreift, um die Teuerung zu lindern. Die Blockade schadet laut dem Politologen Peter Filzmaier vor allem den Grünen.