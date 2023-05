Maurer fordert SPÖ auf, wieder zu verhandeln

Siegrid Maurer, Klubchefin der Grünen, hat am Sonntag an die SPÖ appelliert, deren angekündigte Blockade von Zwei-Drittel-Materien zu überdenken. Die „konstruktiven Kräfte in der Sozialdemokratie“ sollten zurück an den Verhandlungstisch kehren, sagte sie in der ORF-„Pressestunde“. Das Verhalten der SPÖ nannte Maurer „kurzsichtig und verantwortungslos“, darunter leiden würden vor allem wichtige Maßnahmen, die etwa für den Klimaschutz nötig wären.