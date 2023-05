Play-offs: Letztes Halbfinal-Ticket geht an Dallas

Die Dallas Stars stehen zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren im Halbfinale der NHL-Play-offs. Die Texaner besiegten im entscheidenden Spiel der „best of seven“-Serie die Seattle Kraken mit 2:1. Für die Stars geht es in der Nacht auf Samstag MESZ in Las Vegas weiter, wenn sie im Finale der Western Conference gegen die Golden Knights spielen.